أعلنت الفنانة المصرية، مي كساب، اليوم الأحد، عن إصابتها بفيروس كورونا، طالبة من متابعيها بالدعاء لها.
وعلى حسابها في "تويتر"، قالت مي كساب: "الحمد لله كورونا..ادعولي"، فيما تلقت العديد من التعليقات والتمنيات بالشفاء العاجل من جمهورها، ومن بعض المشاهير.
تجدر الإشارة إلى أن الفنانة مي كساب كانت قد روجت لأحدث أعمالها حكاية "عقبال عوضك" من مسلسل "زي القمر"، ونشرت صورة من الكواليس على حسابها في "إنستغرام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفنانة مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.