الفنانة مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة المصرية، مي كساب، اليوم الأحد، عن إصابتها بفيروس كورونا، طالبة من متابعيها بالدعاء لها.

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت مي كساب: "الحمد لله كورونا..ادعولي"، فيما تلقت العديد من التعليقات والتمنيات بالشفاء العاجل من جمهورها، ومن بعض المشاهير.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة مي كساب كانت قد روجت لأحدث أعمالها حكاية "عقبال عوضك" من مسلسل "زي القمر"، ونشرت صورة من الكواليس على حسابها في "إنستغرام".