الخميس المقبل.. ”عمرو سليم” عازف البيانو يقدم حفلا فى الأوبرا

يقدم عازف البيانو عمرو سليم حفلاً مساء الخميس المقبل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة عازفة الهارب ياسمين الحربي والفرقة الموسيقية يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى العربية التي أعاد سليم صياغتها لتتناسب مع آلة البيانو منها "إن راح منك يا عين، قلبي ومفتاحه، الدنيا ريشه في هوا، نسم علينا الهوى، ميدلي أم كلثوم وميدلي سعد عبد الوهاب.

يذكر أن عازف البيانو عمرو سليم تأثر منذ طفولته بالموسيقي عندما كان يستمع لعزف جدته على آلة العود وعندما اكتشف موهبته التحق بالمدرسة الداهلية لرعاية المكفوفين وكان لديه شغف بحصص الموسيقي وبدا بالعزف علي آلة الأكورديون وبعد خمس سنوات اختار آلة البيانو لتصبح رفيق الدرب بعدها التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية ومن خلاله شارك في العديد من المسابقات الموسيقية منها أحسن عازف وهو طالب في الإعدادية وحصل على المركز الأول على الجمهورية، إلى أن التحق بجامعة القاهرة.

وشارك عمرو سليم فى المسابقة على مدار الأربعة سنوات الجامعة، وكان رؤساء المسابقة وقتذاك الموسيقار رفعت جرانة، مدحت عاصم، محمد الموجى، عاطف صدقى. وبعد ان تخرج في الجامعة انشاء اول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف أمام وعمرو فؤاد وهشام محمد العربى ابن محمد العربى الرقاق وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغانى التى تم نسيانها ، تم تكريمه في مهرجان الموسيقي العربيه عام 2019 ومهرجان القلعه عام 2021.