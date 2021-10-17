مي كساب تعلن إصابتها بفيروس كورونا وتطلب الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة مي كساب، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت مي كساب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله كورونا إدعولي”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين والأصدقاء مع رسالتها، بينهم النجمة المعتزلة حنان ترك التي كتبت لها: “شفاكي الله وعفاكي حبيبتي”.

وجاءت باقي التعليقات كالتالي: “مليون سلامة عليكي إن شاء الله تقومي أفضل وأقوى” و”ألف سلامة ياقمر” و” فترة وهتعدي وهتبقي كويسة”.

يشار أن مي كساب حصلت على إشادات جماهيرية كبيرة بعد عرض حكاية “عقبال عوضك” من مسلسل “زي القمر” والذي تناول قضية تأخر سن الزواج للفتيات وشاركها البطولة محمد جمعة وإيمان السيد وغيرهم نخبة من الفنانين.

قدمت مي كساب في العمل شخصية شادية” وهي فتاة تعمل مدرسة تأخرت في الزواج وتهتم بوالدتها المريضة بالزهايمر، تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد وفاة والدتها ومحاولة أشقائها الاستيلاء على الشقة.

حكاية “عقبال عوضك” بطولة مي كساب ومحمد جمعة وإيمان السيد وهالة فاخر وأحمد جمال سعيد وعدد من النجوم، ومن إخراج معتز حسام، وتناقش مشكلة “العنوسة” وتأخر زواج الفتاة ونظرة المجتمع لها.