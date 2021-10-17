والد ياسمين صبري عن عدم حضورها حفل زفاف شقيقها: “مش متوقع الجحود بالشكل ده” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعرب الدكتور أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري عن حزنه الشديد، لعدم حضورها وأشقائها حفل زفاف شقيقهم الأكبر أمس، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي خلافات أو ارتباط بأعمال مهمة تحيل دون حضورهم.

وقال والد ياسمين صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي لبرنامج حضرة المواطن: “دي حاجات بتخلي الأخوات حزانى من بعض وبالنسبة لابني الوحيد كنت زعلان عشانه وهو بيعيط كل يوم ويقول ليه أخواتي بيعملوا معايا كدا معملتلهمش حاجة وحشة، وهو فعلًا أطيب ابن في أولادي وعايش في أمريكا وبيجي لأخواته في كل مناسباتهم ويقف معاهم، وكان موجود في فرح أخته نيرمين.

وأضاف والد ياسمين صبري: وفجأة أخواته ماجوش فرحه ولا أي حاجة وطبعًا دا بيأثر على أب عايز يشوف فرحتهم مش متخيل إن فيه إنسان جاحد بالطريقة دي لأخ أكبر شقيق مش عارف دون أي أسباب أو مقدمات وهو مبيقصرش في حقهم، ومعتقدش إن كان عندهم ارتباطات مهمة ومعتقدش إن فيه شيء يمنع الحضور مفيش غير نفوس متغيرة وزعلتنا كلنا ولكن الحمد لله الفرح تم بخير وسعيد إننا قدرنا نرفع من معنوياته.

وتابع: “وقدرت ناس تاني تفرحه، سواء أم غير الأم وأخت غير الأخت، وحسينا في حب من ناس تانية وده عوضنا كتير جدا عن غيابهم”.

شقيق ياسمين صبري يحتفل بزفاف

احتفل بلال أشرف صبري شقيق الممثلة ياسمين صبري بحفل زفافه في الجمعة 15 أكتوبر وسط غياب أشقائه ووالدته.

ونشر أشرف صبري، والد ياسمين، صورًا من حفل الزفاف، مشيرا إلى أن أشقائه لم يحضروا ولا والدته، بينما تكفلت زوجة أبيه بكل التحضيرات.

والد ياسمين صبري يهاجمها

هاجم الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، ابنته الفنانة ياسمين صبري، بسبب رفضها حضور حفل زفاف شقيقها.

ونشر أشرف صبري صورة لنجله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين.

وسبق أن نشبت أزمة بين الفنانة ياسمين صبري ووالدها، خلال فترة إعلانها زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث هاجمها حينها بسبب عدم موافقته على تلك الزيجة، وأنها لم تحترمه أو تقدره.

ومن ناحية أخرى، أعلنت ياسمين صبري مؤخرا عن تحضيراتها لمسلسلها المقبل الذي تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2021، وكشفت أن المسلسل من فكرتها، ولكنه من تأليف المؤلف محمد عبد المعطي.

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