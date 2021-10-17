ننشر القصة الكاملة لهجوم دانا حمدان علي إحدى فنانات الجونة

أحدثت الفنانة الأردنية دانا حمدان، ضجة كبيرة على "سوشيال ميديا" بعد مهاجمتها لإحدى الفنانات فى مهرجان الجونة السينمائي، دون أن تذكر اسمها حيث إنها انتقدت تعجرفها.

وكتبت حمدان في حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "عمرها ما كانت نجومية انك تعاملي زمايلك بالشكل المتعجرف القبيح دا أبدًا، كنت بسمع عنك كتير وما شاء الله سمعتك سبقاكي بس ما كنتش اتخيل ان اللهفة للقطة وخداكي للدرجة دي".

وأضافت: "الفنان سمعة وآدب وأخلاق وأسلوب.. اتعلمي من اللي قبلك وانجم منك مليون مرة.. إزاي تحترمي الغير علشان حد يحترمك... عموما هي دواره".

وسرعان ما نفت الفنانة دانا حمدان، أن تكون وجهت هجومها إلى الفنانة ياسمين صبري أو الفنانة ريهام حجاج، مؤكدة أن هجومها كان على فنانة أخرى، وصفتها بأنها أكثر فنانة ضارة بالوسط الفني.

وكتبت دانا حمدان، عبر حسابها على "فيسبوك": "يا جماعة الناس اللي فاكرة إني أقصد ياسمين صبري وريهام حجاج من تعليقاتكم، دول من أكتر الناس المحترمة، الفنانة دي أكثر فنانة ضارة بالوسط الفني، شكرًا مش هرد على أي أسئلة".