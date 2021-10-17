ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الممثلة أروى جودة على التعليقات الساخرة، التي طالت أحدث ظهور لها في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.
حيث ظهرت بفستان أسود بفتحة جانبية لأعلى الفخذ وظهرت ساق أروى جودة وبها “سليوليت”، دهون تحت الجلد”، مما أثار سخرية الكثيرون، ووصل الحد لاستخدام إحدى شركات منتجات التجميل لصورتها والترويج لواحد من منتجاتها بأنه سيخلصها من هذه المشكلة!
وردت أروى جودة على هذا الحساب، وكتبت: “أنا مش فارق معايا أن يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية”.
يذكر أن أروي جودة تحرص دائما على حضور مهرجان الجونة، وقد تم اختيارها هذا العام لتشارك في إحدى لجان التحكيم.
وتقام الدورة الخامسة من المهرجان في الفترة من 14 لـ 22 أكتوبر.
شاهد أيضا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أروى جودة ترد على السخرية من ظهور “سيلوليت” ساقها في أحدث إطلالتها بالجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.