أروى جودة ترد على السخرية من ظهور “سيلوليت” ساقها في أحدث إطلالتها بالجونة

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الممثلة أروى جودة على التعليقات الساخرة، التي طالت أحدث ظهور لها في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

حيث ظهرت بفستان أسود بفتحة جانبية لأعلى الفخذ وظهرت ساق أروى جودة وبها “سليوليت”، دهون تحت الجلد”، مما أثار سخرية الكثيرون، ووصل الحد لاستخدام إحدى شركات منتجات التجميل لصورتها والترويج لواحد من منتجاتها بأنه سيخلصها من هذه المشكلة!

وردت أروى جودة على هذا الحساب، وكتبت: “أنا مش فارق معايا أن يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية”.

يذكر أن أروي جودة تحرص دائما على حضور مهرجان الجونة، وقد تم اختيارها هذا العام لتشارك في إحدى لجان التحكيم.

وتقام الدورة الخامسة من المهرجان في الفترة من 14 لـ 22 أكتوبر.