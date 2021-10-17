بعد ظهوره مؤخرًا مع دينا الشربيني.. حسن أبو الروس وزوجته يلغيان متابعة بعضهما على “إنستجرام”

ابو ظبي - احمد الجزار - فاجأ الفنان الشاب حسن أبو الروس وزوجته مصممة الجرافيك غادة والي، متابعيهما بقيامهما بإلغاء متابعة بعضهما عبر “إنستجرام”، وذلك بعد ظهوره مؤخرًا مع دينا الشربيني في الجونة.

كما غابت غادة عن مشاركة زوجها في الحضور للمهرجان، كما أنها لم تهنئه على طرح أغنيته الجديدة “فلتت مني”، الذي أطلقها قبل يومين وتشاركه الغناء بها دينا الشربيني.

وجاء ذلك بعد مرور 4 أشهر فقط على زواجهما، مما جعل الجمهور يخمن انفصالهما بشكل رسمي.

ولفت حسن أبو الروس مؤخرًا الأنظار إليه بعد ظهوره أكثر من مرة مع دينا الشربيني، بعد وصولهما للجونة سويًا، وحضورهما للريد كاربت والحفلات الخاصة برفقة بعضهما.

وتحدث حسن أبو الروس عن أحدث أغانيه الجديدة “فلتت مني”، وقال إن الأغنية فلتت مني مختلفة وغير تقليدية عن المعتاد، مشيرًا إلى أنه فخور بالتعاون لأول مرة مع الفنانة دينا الشربيني، متمنيا التعاون معها في العديد من الأعمال الفنية المقبلة.

وعن التعاون مع الفنانة دينا الشربيني في الكليب، قال حسن أبو الروس مازحًا: دينا الشربيني لو عدت بضهرها في أي فيديو هيطلع تريند وأنا فخور بالتعاون معها بشكل كبير وأوجه لها التحية.

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