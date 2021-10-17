أسرة نجم بوليوود ”شاروخان” في موقف حرج بعد وضع نجله الأكبر أريان...

مازالت أسرة نجم بوليوود الشهير شاروخان في وضع حرج بعدما قررت المحكمة وضع نجله الأكبر أريان في السجن لمدة 14 يوما على إثر تورطه في قضية مخدرات كبرى.

وتعيش أسرة شاروخان حالة من الحزن والقلق والترقب خوفا على مستقبل الابن الأكبر، إلى جانب تركيز كل وسائل الإعلام والكاميرات على حياتهم وعلى أبنائه.

التقطت عدسات الكاميرات صورا للابن الأصغر لشاروخان "أبرام" أثناء تواجده في السيارة في الوقت الذي يتواجد فيه شقيقه في سجن آرثر رود، ومحاولة أبيهما إنهاء هذه الأزمة.

انهار أريان في مكالمة فيديو خاصة مع والديه من داخل السجن، وهو ما دفع والده لتقديم كل العروض الممكنة والوعود لاستقامة تصرفات نجله عقب الإفراج عنه، إلى جانب مساعدته المادية للأقسام الأضعف اقتصاديا في الشرطة الهندية.

لم يظهر شاروخان على الملأ منذ القبض على نجله أريان، وقام بتأجيل كافة الالتزامات العملية بسبب الأزمة الخاصة التي تمر بها عائلته.

يتلقى شاروخان الدعم من جميع زملائه في بوليوود خاصة من سلمان خان وكاران جوهر، وخرج الجمهور لدعمه ووضع لافتات أمام منزله تضامنا معه.