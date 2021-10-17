نشرت الفنانة التونسية درة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها.

وظهرت فى الصورة بفستان أنيق باللون البينك ضمن مهرجان الجونة السينمائي، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

وظهرت درة بفستان طويل باللون الرمادي ومنفوش من الأسفل من التل، والدانتيل المطرز والناعم من الجزء العلوي للفستان بتصميم كب مميز، واختارت حقيبة وحذاء بلون يتناسب مع إطلالتها.

واختارت درة، تسريحة شعر انسيابية مميزة وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. درة تخطف الأنظار من مهرجان الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.