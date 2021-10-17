بالفيديو.. لقاء هند صبري وخطيبها السابق باسل خياط في مهرجان الجونة

سلطت الصحافة اللبنانية، الضوء على لقاء الفنانة هند صبري مع خطيبها السابق الفنان باسل خياط على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يسجل لحظة لقاء هند صبري وباسل خياط وإلقائهما تحية خاطفة على السجادة الحمراء خاصة أن الأخير كان مارا برفقة زوجته ناهد.
والتفتت هند صبري لإلقاء تحية عفوية على خطيبها السابق الفنان باسل خياط، وبادلها بالابتسامة نفسها ولم يتوقف لإجراء أي حديث مشترك.
وارتبطت الفنانة هند صبري بالفنان باسل خياط في بداية مشوارهما الفني، إلا أنهما لم يكملا سويا بعدما أعلنا خطبتهما بفترة واستمرت علاقتهما حوالي عامين ونصف.
وقال باسل خياط في إحدى حواراته التلفزيونية، إن الغيرة كانت السبب في الفراق بينهما، موضحا أنه تغير كثيرا بعد هذه الأزمة وأصبح أكثر عقلانيا في مشاعره.
وأكد باسل خياط خلال الحلقة، أنه على علاقة صداقة طيبة بالفنان هند صبري حتى الأن وعندما يلتقيان فى أى حفل فني أو مناسبة اجتماعية يتذكران فترة إرتباطهما ويضحكان عليها.
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