شيما صابر تنشر صوره لها عبر موقع الانسجرام.. وتعلق: بردو مش من...

شاركت المذيعة شيما صابر، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، عدة صور جديدة لها. وظهرت شيما صابر، بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا أنيقا، وعلقت شئنا صابر ساخرة" بردو مش من الجونة". يذكر أن الإعلامية شيما صابر، متزوجة من رامي صبري لاعب نادي فاركو، ورزقت مؤخرا بمولودها الأول . وتقدم شيما صابر برنامج "60 دقيقة" على شاشة قناة "أون تايم سبورتس"، وتعد "شيما" أبرز مذيعات البرامج الرياضية في مصر.

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