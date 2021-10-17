بسبب الغيرة.. زوجه ابو الروس تلغي متابعته على الموقع الشهير إنستجرام

فوجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بإلغاء الفنان حسن أبو الروس متابعة زوجته مصممة الجرافيك غادة والي، على الموقع الشهير إنستجرام، وذلك بعد مرور 4 أشهر فقط على زواجهما، مما جعل الجمهور يفكر في انفصالهما بشكل رسمي، علي الرغم من ظهورها معه في أول أيام مهرجان الجونة.
ولفت أنظار الجمهور غياب زوجته مصممة الجرافيك غادة والي، عن مشاركته فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهر حسن أبو الروس في حفل الافتتاح بجانب الفنانة دينا الشربيني، مما جعل البعض يتساءل حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما.
وجاء قرار إلغاء متابعة كل منهما حسن أبو الروس وزوجته، بالتزامن مع طرح أغنيته الجديدة "فلتت مني" خلال فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.
وعن التعاون مع الفنانة دينا الشربيني في الكليب، قال حسن أبو الروس مازحًا: دينا الشربيني لو عدت بضهرها في أي فيديو هيطلع تريند وأنا فخور بالتعاون معها بشكل كبير وأوجه لها التحية.
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