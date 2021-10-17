نوال الزغبي تكشف سبب إلغاء متابعة شيرين وعدم رضاها لقبول جورج قرداحي منصب وزير الإعلام

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن سبب إلغاء متابعة النجمة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها على موقع تويتر.

وقالت الزغبي في برنامج “المجهول”، مع الإعلامي رودولف هلال، بأولى حلقات البرنامج على قناة lbc ،إنها كانت صديقة لشيرين عبد الوهاب ومازالت، ولكنها لا تتواصل معها في الفترة الحالية، ولا تعرف سبب ذلك، وكشفت أنها حاولت مرارا الاتصال بشيرين ولكن هاتفها خارج الخدمة.

وأضافت أن شيرين ابتعدت عن كل الوسط الفني ولا تعرف سبب ذلك، مشيرة إلى أنه ربما لديها ظروف تمنعها، معلقة إنها لا تعرف حقيقة هل زوجها حسام حبيب هو من تسبب في ابتعادها عن زملائها أم لا. لكنها اكتشفت أن الفنانة شيرين لا تعرف شيئا عن صفحتها على تويتر وأن هناك شخصا آخر يديرها، وما هذا ما اضطرها لإلغاء المتابعة.

ولفتت إلى أنها تحب شيرين من قلبها، وكانت تكتب لها دائما على صفحتها ولكنها لا تتجاوب معها، قبل أن تعرف أن شيرين لا تستخدم الصفحة.

كما صرحت النجمة اللبنانية أنها لن تفعل مثل شيرين عبد الوهاب في حفلاتها بتقبيل يد زوجها على المسرح، ونفت وجود خلافات معها.

وتطرقت نوال الزغبي في حديثها عن حقيقة وجود خلافات بينها وبين إليسا ونانسي عجرم، لكنها نفت تلك الشائعات، وقالت إن علقتها جيدة بهما،

وأضافت إن التنافس على الألقاب الفنية لا يسبب الخلاف؛ لأن النجوم هم من يصنعون الألقاب وليس العكس.

وعن علاقتها بأصالة قالت إّنها جيدة، وباركت لها زيجتها الرابعة، وعندما سألها رودولف: هل تفكرين بالزواج مجددا؟ أجابته ممازحة: وهل من تزّوج مّرة يعيد الكّرة؟

وكشفت عن قصة حب عاشتها مؤخرا، وقالت إّنها انتهت دون أن تفصح عن الأسباب، إلا أّنها لم تنكر أنها ضاقت ذرعا بعلاقات الحب التي وصفتها بالوهم.

ولم تنكر نوال أن ثّمة سوء تفاهم وقع مع عاصي الحلاني؛ إذ كتبت له أكثر من مرة ولم يبادلها الرد، وآخرها عندما أصيب بوعكة صحّية؛ إذ فوجئت أّنه رّد على الجميع وتجاهلها، فقامت بحذف ما كتبته، ليعود هو ويبادر تجاهها بخطوة إيجابية. وأّكدت أنها تحب عاصي وعائلته، ووصفته بصاحب القلب الطّيب.

وفي الشأن اللبناني، فقد أكدت نوال الزغبي إّنها ضد كل السياسيين ولا تنتمي إلى أي حزب، ورغبت بإعطاء فرصة للحكومة الجديدة لتعمل، إلا أّنها تمّنت

لو أّن الإعلامي جورج قرداحي لم يقبل بمنصب وزير إعلام في هذه الّظروف الصعبة التي يمّر بها البلد.

وعاتبت اللبنانيين الذين هاجروا وتركوا الوطن في محنته، وتوّجهت إليهم ومن ضمنهم شقيقها مارسيل ممازحة: “عندما تصلح أمور البلد إياكم أن تعودوا”.

وأوضحت أن فكرة الهجرة تراودها أحيانا، لكنها تجد نفسها عاجزة عن ترك منزلها وبلدها وذكرياتها، رغم أّن كل أصدقائها هاجروا؛ ما جعلها تشعر باليتم.