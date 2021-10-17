بشرى تعلق على تجاهل المغربي ريدوان في حفل افتتاح الجونة.. والأخير يرد

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة بشرى، رئيس غرفة عمليات مهرجان الجونة السينمائي، رسالة للفنان المغربي ريدوان، عبر حسابها على “إنستجرام”، بعد الأزمة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تجاهل المهرجان للإشارة إلى الفنان المغربي الشهير خلال مشاركته في الأغنية التي قدمت في الافتتاح مع محمد رمضان ونعمان بلعياشي.

ونشرت بشرى صورة لريدوان عبر حسابها، وكتبت: “شرف لكل عربي أن يكون ريدوان يمثله كمطرب عربي عالمي، نفتخر به في العالم كله.

وتابعت بشرى: فخورون باستضافة فنان بقيمته في دورة المهرجان الخامسة، ونعتبر ذلك بمثابة إضافة جديدة لنجاحات المهرجان.

وتفاعل ريدوان مع رسالة بشرى، وأعاد نشر رسالتها عبر حسابه، وعلق: شكرا بشرى.. ممتن جدا”.

وقدم الفنان محمد رمضان وريدوان ونعمان بلعياشي، أغنية جو البنات، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

جاءت كلمات أغنية جو البنات كالتالي: ياليل ياليل ياليل، مقدرش أعيش لوحدي alone، جوايا طاقة تيستيسترون، والدنيا إيه غير حبه حاجات، أحلى ما فيها جو البنات.