بعد التعليق على مشاركته في مهرجان الجونة.. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب

ابو ظبي - احمد الجزار - سخر الفنان محمد رمضان من حديث الإعلامي عمرو أديب عنه، بعد ما تحدث عن قطع الكهرباء عليه في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم 14 أكتوبر الجاري.

ونشر الفنان محمد رمضان فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع نستجرام، ظهر فيه الإعلامي عمرو أديب، وهو يعلق على ما حدث مع محمد رمضان بالجونة، كما ظهر في الفيديو لافتة الفنانة بشرى، وهي تهديه باقة من الزهور، ووضعت في الخلفية أغنية ساخرة، تقول كلماتها: شو اسمك يا شطور، أنا اسمي عمور، كام عمرك يا عمور 5 و3 أشهر، وين بتدرس.. في الروضة.

ثم بعد ساعتين من نشر الفيديو، قام محمد رمضان بحذفه من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عمرو أديب قال في برنامجه “الحكاية”: “إدارة المهرجان كل سنة عندها أغنية المهرجان أول سنة 3 دقات كسرت الدنيا السنة اللي فاتت كان في رامي عياش وتامر حسني، السنة دي بدون سبب واضح قرروا أغنية الحفلة يعملها محمد رمضان”

تابع أديب “حصل حاجة غريبة جدًا في أول الحفلة طلبوا من يسرا وسميح ساويرس يقولوا كلمتين عن الحفلة، وفي الآخر جاءت المذيعة الفاضلة وقالت وآخر حاجة عندنا في الحفلة الفنان محمد رمضان ومشيت”

أضاف أديب “محمد رمضان طلع معاه اتنين مطربين اسمهم اقوي من اسمه في الغنا مية مرة جايز هو أقوى في التمثيل، وقبلها على طول المذيعة طلعت يسرا وسميح علشان يقدموا رمضان وهما مكانوش عارفين”

استرسل عمرو أديب قائلًا “وفجأة دخل رمضان غنى اغنية جو البنات حاجة ملهاش علاقة بالمهرجان وواضح أنه استعراض اتعمل بسرعة فمكنش حلو، الأغنية قعدت 3 دقايق ملهاش علاقة بأي حاجة ولما خلصت ورمضان هيبدأ يتكلم النور اطفى والمايكروفون فصل ودة شيء غريب لا الأغنية صح ولا اللي اتعمل صح ومحدش فاهم”

كما تعجب عمرو أديب مرة أخرى من طريقه تقديم محمد رمضان وإغلاق النور بعد 10 ثوان وتساءل “لو مش عايزينه جايبينه ليه”.