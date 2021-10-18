مهيرة عبدالعزيز تنتقد إدارة الجونة السينمائي بعد تجاهل تقديمها في حفل الافتتاح (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت المذيعة مهيرة عبدالعزيز عن غضبها تجاه إدارة مهرجان الجونة السينمائي بعد تجاهل تقديمها أثناء الإعلان عن أغنية افتتاح الدورة الخامسة للمهرجان.

أوضحت مهيرة عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”، أن أغنية “جو البنات” شهدت تقديم محمد رمضان بمفرده، مع تجاهل شركاءه بالأغنية؛ ريد وان ونعمان بلعياشي إلى جانب بطلات استعراض الأغنية.

أشارت إلى أن عدم تقديمها على المسرح كضيفة لاستعراض الأغنية، جعلها تبدو لوسائل الإعلام كواحدة من الراقصين المشاركين في الاستعراض على المسرح.

أكدت مهيرة عبد العزيز أن ناردين فرج مقدمة حفل افتتاح مهرجان الجونة تواصلت معها، وأكدت أنها لم تكن على دراية بوجودها ضمن المشاركين في الاستعراض، مشيرة إلى أن مذيعة الحفل تقرأ الأسماء التي يقدمها لها فريق تنظيم المهرجان.

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أشارت مهيرة إلى أن الاستعراض شهد مشاركة 3 من المشاهير، وقفت كل واحدة منهن إلى جوار أحد المطربين، وهي كانت شريكة ريد وان بالأغنية، لذلك تتحدث عن نفسها وعن شريكها، الذي استاء من تجاهل تقديمه على المسرح، خاصة أنه صاحب المشروع الغنائي الذي شارك فيه محمد رمضان ونعمان بلعياشي.

تابعت أن زوجة ريد وان اعتذرت لها لوضعها في ذلك الموقف المحرج، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم لومها لتجاهل محمد رمضان توجيه الشكر لشركائه في الأغنية، لأنهم تم تجاهلهم منذ البداية عندم تقديم الفقرة.

يذكر أن أغنية “جو البنات” قدمها محمد رمضان مع المغربيان ريد وان ونعمان بلعياشي، وشهدت ظهور ميس حمدان ومهيرة عبد العزيز وخولة غيات كبطلات للاستعراض.

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