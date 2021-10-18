بعد سقوطها على المسرح.. لبلبة تطمئن جمهورها: “أنا اتكعبلت موقعتش” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة لبلبة على طمأنة جمهورها، بعد اختلال توازنها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.
وخلال مقابلة مع قناة ON، شرحت لبلبة ما حدث في الافتتاح قائلة: “أنا أول يوم اتكعبلت لما طفوا النور عشان الراقصين يخشوا، بعد ما قدمت سمير غانم الله يرحمه. لما الدنيا ضلمت الفستان شبك في الكعب العالي، فكل الناس اتخضت لما قالوا لبلبة وقعت جوه، إنا إتكعبلت موقعتش. عايزة أطمن جمهوري، الحمد لله أنا كويسة”
وخلال مرورها على السجادة الحمراء أمس، وقفت لبلبة أمام كاميرات وسائل الإعلام وأدت بعض الحركات قائلة: “أنتم عايزين الحركات دي؟ عشان تعرفوا أن رجلي كويسة”، وواصلت الرقص للحظات، قبل أن تتوقف وتنظر إلى الكاميرات طالبة التقاط بعض الصور الجادة للمهرجان، وقالت: “شوية جد بقى وشوية حركات”.
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