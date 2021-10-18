أول تعليق من حسن أبو الروس على أنباء انفصاله عن زوجته بعد إلغاء متابعتها

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان حسن أبو الروس حقيقة الشائعات التي ترددت حول انفصاله عن زوجته غادة والي، على خلفية ظهوره المتكرر مؤخرًا برفقة الفنانة دينا الشربيني في مهرجان الجونة الّسينمائي.

ونفى “أبو الروس” جميع الشائعات المتعلقة بانفصاله عن زوجته، خاصة بعد أن قام هو وزوجته بإلغاء متابعة بعضهما على إنستجرام، بعد انتشار مقاطع فيديو لرقصه مع دينا الشربيني في الجونة.

وأكد أبو الروس أنه لا صحة للأخبار المتداولة، وقال لصحيفة “الوطن”: “أنا مش عارف ليه الناس بتقول كده أو مين وراء تلك الشائعة”، وأطلق الفنان المصري مسابقة ساخرة لمعرفة من وراء شائعة انفصاله، والفائز في المسابقة سوف يصاحبه، على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة الّسينمائي.

وعن العلاقة التي تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، صرح أبو الروس، أنهما أصدقاء حاليًا، وعلاقتهما محصورة بالأغنية التي قدماها سويًا في الجونة، “فلتت مني”، وقال: “أنا لم أكن أعرفها بشكل شخصي وأرسلت لها الأغنية لتسمعها أعجبت بها، ووافقت على أن نقدمها معا، ولم نكن نتخيل أنها ستنجح بهذا الشكل”.

عبر الفنان عن سعادته بنجاح أغنية “فلتت مني” التي قدمها على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بمشاركة دينا الشربيني، وعلق: “مكنتش متخيل النجاح اللي حققته الأغنية، لما فكرنا نقدمها للمرة الأولى لم نفكر في عائد مادي أو نسب مشاهدات، ولكن كان حبا في الغناء وتقديم تجربة غنائية مختلفة أقرب للديسكو الشعبي”.

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