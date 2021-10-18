يُعرض اليوم الإثنين، الفيلم المصري “قمر ١٤” ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة. وكشف الفنان خالد النبوي عن شخصيته في فيلمه الجديد "قمر 14" عن طريق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشر "خالد النبوي" جلسة تصوير من كواليس المسلسل، وعلق: "مراد فهمي، فيلم قمر 14، صيف 2021". من زبير الخائن بـ «الاختيار 2» إلى الصديق الوفي في «قمر 14».. أحمد صالح: أصولي الجنوبية السر أحمد صالح يشارك بدور الصديق الوفي لأحمد حاتم في فيلم قمر 14 فيلم "قمر 14"، بطولة النجوم" أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. عرض فيلم قمر 14 بمهرجان الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.