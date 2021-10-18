حسن أبو الروس يثير الجدل بمهرجان الجونة السينمائي

أثار الفنان حسن أبو الروس الجدل بعد ظهوره على الريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي بعد ظهوره ببدلة جلد بقر. دائماً ما يستفز حسن أبو الروس الجمهور بتعمده الظهور بشكل مثير للجدل. يذكر أن ظهر حسن أبو الروس في أعمال سابقة لم يكن لها علامة كافية في أذهان الجماهير، حيث ظهر في أفلام قبل زحمة الصيف، ومن ضهر راجل، والماء والخضرة والوجه الحسن، ونور عيني، وبلاش تبوسني.

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