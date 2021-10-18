ديانا كرزون توجه رسالة دعم عبر إنستجرام

شاركت الفنانة الأردنية ديانا كرزون صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وتألقت بفستان رقيق مطرز باللون البيبي بلو، ونالت طلتها اعجاب متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا. وتوجهت برسالة داعمة ومحمسة للجمهور، وكتبت: “‏عش حياتك فخوراً بنفسك ، كُن قوياً..‏لأجلك ، فالحياة لن تكون كما تُريدها دائماً ????????”.

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