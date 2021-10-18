الإماراتية مهيرة عبد العزيز تعلن غضبها من تجاهل مهرجان الجونة

كشفت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز عن غضبها تجاهل تقديمها خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى، وذلك بعد أن شاركت فى أغنية افتتاح الدورة الخامسة بمشاركة كل من الفنان المغربى ريدوان والمصرى محمد رمضان.

وأكدت الإماراتية “ مهيرة عبد العزيز ” فى تصريحات لـ et بالعربى، أنها غاضبة بعد أن تم تجاهل تقديمها فى حفل الافتتاح وظهرت وكأنها جاءت لتودى رقصة فى أغنية محمد رمضان، مؤكدة أنها فعلت ذلك من أجل المغربى ريدوان والذى تم تجاهل تقديمه هو الآخر.

وأكدت مهيرة عبد العزيز، أن الفنان المغربى ريدوان يشعر بالغضب هو الآخر، رغم أن الأغنية من فكرته، وشارك فى تقديمها الفنان محمد رمضان.

وتابعت مهيرة، أنها ليست غاضبة من نادرين فرج التى قدمت حفل الافتتاح، مؤكدة أنها ليست لها علاقة بالأمر، لأنها تقدم الأسماء التى تصل إليها، وهذا لم يحدث.

وإضافة مهيرة عبد العزيز، أن نادرين فرج تحدثت معها هاتفياً أوضحت الأمر، بالإضافة إلى أن زوجة الفنان المغربى ريدوان اتصلت بها واعتذرت لها لأنها وضعتها فى هذا الموقف - بحسب تصريحاتها - .