محمد رمضان يحتفل بـ24 مليون مشاهدة لـ ”بحب أجيبها وهي طايرة”

احتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بوصول أغنيته “بحب اجيبها وهي طايرة” ل 24 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

وشارك مقطع فيديو جديد من داخل طائرته الخاصة رفقة المضيفات، وكتب: “بحب أجيبها وهي طايرة .. ٢٤ مليون مشاهدة على يوتيوب والغنية الجديدة #جو_البنات انهاردة الساعة ٤ بتوقيت القاهرة”.

عاد الفنان محمد رمضان، لإثارة استفزاز الجمهور وغضبه من جديد، بفيديو قام بنشره مؤخرًا على حسابه الرسمي على انستجرام، حيث ظهر محمد رمضان في وصلة رقص مثيرة مع مصيفة على طائرته الخاصة، تم تصويره على أنغام كليب “يا حبيبي”، التي طرحها الفنان بالسوق مؤخرًا، وكان هذا أثناء اتجاهه في رحلة للجونة بالساعات الأخيرة، وقام بنفسه برفع الفيديو على حسابه الشخصي، وكتب تعليق على الفيديو قائلًا “المضيفة الفرفوشة رزق”، وقد أثار هذا الفيديو الجدل بين الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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