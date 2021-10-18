وزيرة الثقافة تنعى الدكتور صلاح الراوي أستاذ الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون...

عبد الدايم : الراحل احد علامات جيل المبدعين فى الأدب الشعبى ونجح فى وضع بصمات بارزة فى علم الفولكلور

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور صلاح الراوي أستاذ الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية الذى غيبه الموت الاثنين 18 اكتوبر عن عمر يناهز الـ 75 عامًا بعد صراع مع المرض .وقالت ان الراحل احد علامات جيل الدارسين المبدعين فى الأدب الشعبى واضافت انه نجح فى وضع بصمات بارزة فى علم الفولكلور ومجال الفنون الحركية الشعبية وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر ان الدكتور صلاح حسين الراوى عبد الجواد حصل على ليسانس الأدب العربى عام 1972 بتقدير جيد جدا، ودرجة الماجستير فى الأدب العربى من جامعة القاهرة عام 1981 بتقدير ممتاز ، انتدب لتدريس مادتى علم الفولكلور والأدب الشعبى بالمعهد العالى للفنون الشعبية عام 1983 كما نال درجة الدكتوراه فى الأدب الشعبى من جامعة القاهرة عام 1988 بتقدير مرتبة الشرف الأولى ، انتدب لتدريس مادة علم التصنيف بالمعهد العالى للفنون الشعبية عام 1988، شغل العديد من المناصب منها عضوا بلجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة ، عضوا بشعبة الفنون بالمجالس القومية المتخصصة ، مديرا عاما للإدارة العامة للفنون الشعبية ، مشرفا عاما على مشروع أطلس الفولكلور المصرى ( 1992 - 1998 ) ، مشرفا عاما على إنشاء وإدارة المواقع الثقافية بمثلث حـلايب شـلاتين أبو رماد ( 1997 - 1998 ) ، الإشراف على مكتب حماية الملكية الفكرية بأكاديمية الفنون ( 2005 – 2007 ) وغيرها كما حصل على العديد من الجـوائز والتكريمات .