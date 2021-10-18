أصالة تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

نشرت الفنانة أصالة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مهنئة الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتبت: “كلّ عام وأمّة محمّد عليه أفضل الصلاة والسلام بخير وسلام .. اللهمّ أعزّ الإسلام بالطيبين المخلصين وحفظنا منّ كلّ شرً وحفظ جميع البشر وأعاننا جميعاً على المحبّة والتسامح ..”.

وتستعد كل من الفنانة أصالة والفنانة أسماء لمنور لطرح ديو غنائى باللهجة المغربية خلال الأيام المقبلة.

وقالت أسماء لمنور عبر برنامج Et بالعربي: "سجلنا الأغنية بالاستوديو طالعة تجنن. هي أغنية مغربية كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي مزين، وتوزيع مادارا وطارق حجيلي."

وأضافت: "فيها كل الحالة اللي بتعيشها أصالة من المحبة والحب، وأنا أعيش حالة حب كبيرة جدا حتشوفوهها في الأغنية."

يذكر أن الشاعر العراقى فائق حسن وجه رسالة رومانسية لـ زوجته الفنانة أصالة، ونشر صورة له معها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وكتب فائق حسن " كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق.. يتسابق كل شئ فيك ليكون الأفضل بلا منازع يا معجزتى في زمن اللا معجزات!!

وأضاف: يا أنت يا معجم الأمنيات كيف لك ان تكوني بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي انتي مكانه وزمانه!!

واختتم : وفاجأني حبك حيث كنت اتوقعه انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة اهدرتها من اجل موعدنا و قدرنا المحتوم ".

غازلت الفنانة أصالة زوجها الشاعر فائق حسن بكلمات معبرة عن مدى حبها له ، و نشرت فيديو لزوجها من كواليس أوبريت "ليلة وطن" ضمن احتفالات " اليوم الوطني السعودي" عبر حسابها بموقع "تويتر" .

وكتب اصالة «نعمة كبيرة وهديّة منّ ربّ العالمين غالية بحمد الله عليها كلّ لحظه أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته».