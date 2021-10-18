محمود الليثي يتذكر سمير غانم ببدلة عليها صورته في الجونة

نشر الفنان محمود الليثي ، صور جديدة من على الريد كاربت لمهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهر ببدلة كلاسيكية مرسوم عليها صورة للراحل سمير غانم، وكتب: "من قلبي سلاماً الى "أبو الكوميديا" اللي اتعلمنا منه واللي ضحكنا في طفولتنا وشبابنا .. ستظل موجوداً في قلوبنا ❤️".

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