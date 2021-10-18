ياسمين رئيس تتصدر نسب المشاهدة عبر موقع شاهد

تمكنت الفنانة ياسمين رئيس، من تصدر نسب المشاهدة عبر موقع شاهد من خلال مسلسلها الجديد “ 60 دقيقة ” ، حيث احتلت المرتبة من حيث نسب المشاهدة في مصر .

مسلسل "60 دقيقة" من بطولة ياسمين رئيس، وشيرين رضا، وسوسن بدر، والممثل السوري محمود نصر ، وهو من إخراج مريم أحمدي تأليف محمد هشام عبية.

وجاء في المرتبة الثانية، مسلسل "على الحلوة والمرة" ، من بطولة نيقولا معوض ودانا مارديني وباميلا الكيك وجو طراد، وكارمن لبس وسلمى المصري ومحمد خير الجراح، والمسلسل من 60 حلقة، ومن إنتاج mbc ومن المقرر عرضه في موسم خريف 2021.

وتدور أحداث مسلسل علي الحلوة والمرة من بطولة نيقولا معوض، في إطار رومانسي كوميدي حول ريان الذي يصل إلى لبنان بعد خمس سنوات عاشها في لندن لكي يتزوج، ولكن تظهر مفاجأة من الماضي تعكر صفو هذا الزواج كثيراً".

وفى المركز الثالث فجاء فيلم أحمد نوتردام ، والذى يقوم ببطولته رامز جلال ، وكان قد تم طرح الفيلم خلال الأيام القليلة الماضية .

وأحمد نوتردام يشارك فيه بجانب رامز جلال، وغادة عادل كل من خالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحمدي المرغني، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".