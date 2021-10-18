جورجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور على انستجرام

نشرت جورجينا عارضة الأزياء الإسبانية، صديقة كريستيانو رونالدو، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وتألقت بإطلالة بيضاء من غلاف أحد المجلات الشهيرة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا. يذكر أن “دولوريس أفيرو”، والدة كريستيانو رونالدو تمثل العائق الرئيسي أمام زواجه من صديقته جورجينا رودريجيز التي صرحت مؤخرًا بأنها تنتظر عرضه للزواج منها، وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

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