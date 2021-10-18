سميح ساويرس يعلق على أنباء عدم الترحيب بمحمد رمضان في مهرجان الجونة ويرد على الشامتين

ابو ظبي - احمد الجزار - رد المهندس سميح ساويرس مؤسس الجونة، على الأقاويل التي انتشرت في الأيام الماضية، بشأن عدم الترحيب بمحمد رمضان في مهرجان الجونة السينمائي، موضحًا أن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة، وأنهم كفريق عمل للمهرجان، لا يُفرض عليهم أحد، وفي حالة عدم ترحيبهم بمحمد رمضان، فلماذا يدعونه للحضور من البداية؟

وعلق سميح ساويرس على هذه الأقاويل، خلال لقائه في برنامج تفاعلكم، المُذاع عبر قناة العربية، قائلًا: لو مش عايزين محمد رمضان مكناش جبناه.. ولا يُفرض علينا أحد سواء مطرب أو ممثل، ده مهرجان له لجان وفريق كامل بيقرر مين يجي ومين لا.

وتابع سميح ساويرس: اتعرض علينا أكثر من أغنية ولقينا أن أغنية رمضان أفضلهم، وشركة يونيفرسال ستوديوز هي التي اقترحت علينا محمد رمضان، وهذا في حد ذاته نجاح، وكان بالنسبة لنا هدية، لأننا لو هنروح نجيب محمد رمضان كنا هندفع فلوس كتيرة جدا، لكن الشركة هي التي تكفلت بكل شيء.

وأضاف سميح ساويرس: رمضان بيغني كويس جدا، هو عليه كلام كتير، وأنا مكنتش واخد بالي من كده، وإحنا إدينا كلمة ماكانش ممكن نرجع فيها، وماكنتش أعرف أنه عنده شوية مشاكل، وأنا مش ضليع بيها، وأغنيته الجديدة في المهرجان كانت حلوة.

كما علق رجل الأعمال سميح ساويرس، على شماتة الكثيرين في الحريق الذي نشب بقاعة بلازا، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 13 أكتوبر، وذلك قبل يوم واحد فقط من انطلاق مهرجان الجونة السينمائي، مستعينًا بمقولة «الكلاب تعوي والقافلة تسير»، ناصحًا كل شخص بعدم توليه الوصاية على غيره، مشيرًا إلى أن الله وحده من يُعاقب البشر ويعلم كل ما يفعلوه.

وتحدث سميح ساويرس عن هذا الهجوم، خلال لقائه في برنامج تفاعلكم، المُذاع عبر قناة العربية، قائلًا: لو ربنا كل مرة عاقب اللي بيغلط، مكانش هيبقى فيه بني آدم على الأرض، وبعتبر هذا الحريق مجرد حادثة طبيعية.. والقافلة تسير والكلاب تعوي.