رغم حصوله على أهم جائزة لفيلم مصري في كان.. “ريش” يثير استياء جمهور الجونة ويتعرض للهجوم

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار فيلم “ريش” الذي مثل مصر في مهرجان كان السينمائي خلال دورته المنقضية، وحصل خلاله على جائزتي أفضل فيلم في مسابقة أسبوع النقاد وأيضا الفبريسي، حالة كبيرة من الاستياء بين جمهور ونجوم ورواد مهرجان الجونة السينمائي، بعد عرضه أمس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

ووصفه البعض بأنه مسيء لمصر، بسبب حالة القبح الذي ركز عليها المخرج في معظم مشاهد الفيلم، كما أنه لا يحمل أي نوع من الاستمتاع بل معظم مشاهده حملت حالة كبيرة من النفور جعلت الكثير من الجمهور والنجوم يرحلون بعد نصف ساعة تقريبًا بينهم المخرجة إيناس الدغيدي والفنان شريف منير، الذي هاجم الفيلم بضراوة وقال أنه لا يستطيع أن يشاهد فيلمًا مسيئًا لمصر بهذه الدرجة.

كما وصفه البعض بأنه أسوء فيلم مصري عرض منذ سنوات، ولا يستحق أن يحصل على أي جوائز، واتهمه البعض بأنه يسير وفق أجندة خارجية خاصة أن هناك ثلاثة دول أجنبية تشارك في انتاجه وهي “فرنسا وهولندا واليونان” إلى جانب مصر.

وركز الفيلم على أسرة من طبقة عاملة يتعرض الزواج لعميلة اختفاء من قبل ساحر جاء للاحتفال بعيد ميلاده نجله وفجأة يتحول رب هذه الأسرة إلى دجاجة.

ويرصد الفيلم حالة البلاهة والجهل واللامسؤولية واللا أمن في مشاهد أكثر قبحًا، وكأنه أراد أن يقدم نموذجًا لأسوء حالات المجتمع.

وبعد أن استطاعت السيدة أن تعثر على زوجها الذي جاء مثل الجثة الهامدة ولن يجدي نفعًا فقررت التخلص منه لأنه أصبح عبئًا عليهم.

شخصيات أشبه بالكاركتير في حركاتها وكلامها وأدائها، حتى أن المخرج اعتمد في معظم الأحيان على موسيقى حلقات توم أند جيري وغيرها من موسيقى وأصوات الأعمال الكارتونية.

فيلم “ريش” إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وهو العمل الروائي الطويل الأول لمخرجه (33 عاما) الذي ساهم في كتابته أيضا. وتخرج الزهيري في المعهد العالي للسينما بمصر.

وأصدر مهرجان القاهرة السينمائي حينها بياناً هنأ فيه صناع الفيلم، جاء فيه “يهنئ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المخرج عمر الزهيري لحصول فيلمه (ريش) على الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ74 لمهرجان كان السينمائي، ولتحقيقه إنجازاً كبيراً للسينما المصرية، إذ يعد أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة”.

وأطلق مهرجان الجونة دورته الخامسة، الخميس، بمشاركة نحو 80 فيلما وبحضور قرابة الألف ضيف من أنحاء العالم مع فرض إجراءات احترازية محكمة.