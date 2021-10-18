أول تعليق من مخرج “ريش” على الانتقادات التي تعرض لها الفيلم بعد عرضه بالجونة

ابو ظبي - احمد الجزار - علق المخرج عمر الزهيري، على الانتقادات التي تعرض لها فيلمه “ريش” بعد عرضه أمس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي.

وقال “الزهيري” في الندوة التي أقيمت اليوم الاثنين بالمهرجان: ” علمت بانتقادات بعض الحضور للفيلم، ولكني أقدم السينما التي أقتنع بها وتطرح أفكاري وأمر طبيعي أن يكون هناك اختلاف في الرأي حول الفيلم وحينما وصلت لمهرجان كان لم أكن أعرف ما سيحدث بعدها.

وعن الصعوبات التي واجهها الفيلم قال: كان على أن أجد كل يوم مفاجأة في العمل أبني عليها مشهد، وكنت أخشي أن أفقد هذه التفاصيل، وهذا كان مصدر قلقي حتى انتهى العمل، وأنا أملك خبرة تقنية كبيرة من خلال عملي في مجال الإعلانات وكمساعد مخرج قبل أن أقدم تجربة ريش.

وأضاف الزهيري: أحب السينما منذ صغري والعمل الجيد يجب أن يراه الجميع، وفيلمي ليس أول عمل يخلق ارتباك بين المشاهدين، وهو أمر حدث للعديد من المخرجين الكبار، وإذا شاهدت النقد الأجنبي عن الفيلم سنجده إيجابي والفيلم سنطرحه تجاريا في شهر ديسمبر المقبل.

وقال “عمر” إن السينما والفن دورهم طرح الأسئلة وترك الإجابة للجمهور فهذا هو ما يخلق الاختلافات، لذلك النهاية المفتوحة كانت مقصودة، فأنا تخيلت كل مشهد بالعمل قبل أن أبدأ في تصويره.

وعن اختياره وجوه جديدة لم تعمل من قبل في السينما استكمل حديثه قائلا: أنا أردت أشخاص طبيعيين وكنت أتخيل كل مشهد يقفون فيه، وقمت بتصوير الفيلم في القاهرة.

وفيما يخص المخرجين الذين تأثر بهم قال: خيري بشارة هو الأكثر حرية في أفلامه ولم يحرج منها، وأنا أحبه وكذلك الأستاذ يسري نصر الله له فضل كبير على فقد تعلمت منه الصناعة فهو يؤمن بما يقدمه وشجعني لأكمل مسيرتي في الإخراج.

وأضافت المنتجة شاهيناز العقاد”: الفيلم ليس له علاقة بمصر، فالفيلم به أكثر من خط درامي، وليس له علاقة بالسياسة نهائيا والمخرج عمر الزهيري أظهر قدراته والسيناريو رائع وجذبني جدا للعمل معه ووجود اختلاف في الرأي حول الفيلم أمر جيد جداً.

ريش يثير استياء جمهور الجونة

أثار فيلم “ريش” الذي مثل مصر في مهرجان كان السينمائي خلال دورته المنقضية، وحصل خلاله على جائزتي أفضل فيلم في مسابقة أسبوع النقاد وأيضا الفبريسي، حالة كبيرة من الاستياء بين جمهور ونجوم ورواد مهرجان الجونة السينمائي، بعد عرضه أمس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

ووصفه البعض بأنه مسيء لمصر، بسبب حالة القبح الذي ركز عليها المخرج في معظم مشاهد الفيلم، كما أنه لا يحمل أي نوع من الاستمتاع بل معظم مشاهده حملت حالة كبيرة من النفور جعلت الكثير من الجمهور والنجوم يرحلون بعد نصف ساعة تقريبًا بينهم المخرجة إيناس الدغيدي والفنان شريف منير، الذي هاجم الفيلم بضراوة وقال أنه لا يستطيع أن يشاهد فيلمًا مسيئًا لمصر بهذه الدرجة.

كما وصفه البعض بأنه أسوء فيلم مصري عرض منذ سنوات، ولا يستحق أن يحصل على أي جوائز، واتهمه البعض بأنه يسير وفق أجندة خارجية خاصة أن هناك ثلاثة دول أجنبية تشارك في انتاجه وهي “فرنسا وهولندا واليونان” إلى جانب مصر.

وركز الفيلم على أسرة من طبقة عاملة يتعرض الزواج لعميلة اختفاء من قبل ساحر جاء للاحتفال بعيد ميلاده نجله وفجأة يتحول رب هذه الأسرة إلى دجاجة.

ويرصد الفيلم حالة البلاهة والجهل واللامسؤولية واللا أمن في مشاهد أكثر قبحًا، وكأنه أراد أن يقدم نموذجًا لأسوء حالات المجتمع.

وبعد أن استطاعت السيدة أن تعثر على زوجها الذي جاء مثل الجثة الهامدة ولن يجدي نفعًا فقررت التخلص منه لأنه أصبح عبئًا عليهم.

شخصيات أشبه بالكاركتير في حركاتها وكلامها وأدائها، حتى أن المخرج اعتمد في معظم الأحيان على موسيقى حلقات توم أند جيري وغيرها من موسيقى وأصوات الأعمال الكارتونية.

فيلم “ريش” إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وهو العمل الروائي الطويل الأول لمخرجه (33 عاما) الذي ساهم في كتابته أيضا. وتخرج الزهيري في المعهد العالي للسينما بمصر.

وأصدر مهرجان القاهرة السينمائي حينها بياناً هنأ فيه صناع الفيلم، جاء فيه “يهنئ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المخرج عمر الزهيري لحصول فيلمه (ريش) على الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ74 لمهرجان كان السينمائي، ولتحقيقه إنجازاً كبيراً للسينما المصرية، إذ يعد أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة”.

وأطلق مهرجان الجونة دورته الخامسة، الخميس، بمشاركة نحو 80 فيلما وبحضور قرابة الألف ضيف من أنحاء العالم مع فرض إجراءات احترازية محكمة.

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