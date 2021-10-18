أول تعليق من أنغام على أنباء ارتباطها

ابو ظبي - احمد الجزار - تداولت العديد من المواقع الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ارتباط الفنانة أنغام وأنها تعيش حاليًا قصة حب، ولكنها رفضت الافصاح عن التفاصيل.

ولكن أنغام نفت كل ما تردد ووصفت ما نشر بالأخبار الكاذبة.

وكتبت: «للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة، وسخيفة زيها، كفاية سخافة يا سخيفة منك ليها».

وحرصت الفنانة أنغام على حضور العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوى» بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، حيث صعدت إلى المسرح بعد العرض، وسط تصفيق الحاضرين، كما أشادت بالعرض معبرة عن سعادتها بحضوره.

أنغام تحيي ذكرى شقيقتها

وكانت الفنانة أنغام أحيت منذ أيام قليلة الذكرى الثالثة لوفاة أختها التي توفيت 12 أكتوبر عام 2018، ونشرت عبر حسابها الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة من أمام قبر أختها، وعلقت عليها قائلة: «اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة».