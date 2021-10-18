“اللي ضحك مصر بصوت عالي”.. السبكي يعلن تعاقده مع محمد سعد على فيلم جديد

ابو ظبي - احمد الجزار - تعاقد الفنان محمد سعد على فيلم جديد يتعاون فيه مع المنتج كريم السبكي.
ونشر كريم السبكي ضورة تجمعه بوالده أحمد السبكي ومحمد سعد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وعلق قائلا: “بإذن الله عودة واحد من أفضل الكوميديانات في مصر في فيلم جديد إن شاء الله أكتر واحد ضحك مصر بصوت عالي”.
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وتعرض الفنان محمد سعد خلال الفترة الماضية لشائعة بوفاته، بفيروس كورونا.
وأكد المكتب أنه يتمتع بصحة جيدة وأن كل ما قيل غير صحيح على الإطلاق، وطلب المكتب الإعلامي تحري الدقة، خاصة أن هناك صفحات مجهولة تتربص بالفنان محمد سعد وتنشر عن لسانه أخبارا كاذبة.
كانت آخر أعمال الفنان فيلم “الكنز 2” الذي قدم من خلاله شخصية بشير الكتاتني، وشارك في بطولته الفنانين محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وآخرون، إخراج شريف عرفة.
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