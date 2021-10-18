أكرم حسني يكشف عن سر تعلقه وحبه لرقم 18 الذي غير حياته

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان أكرم حسني عن سبب حبه الشديد لرقم 18 وارتباطه معه بالكثير من الذكريات التي غيرت حياته.

أوضح أكرم حسني في بث مباشر عبر “إنستجرام”، أنه اشترك في مسابقة “راديو ستار” لاختيار المذيعين لمحطة نجوم إف إم عام 2003، وكان رقمه كمتسابق هو “18”، كما ظهر لأول مرة على الهواء يوم 18 أكتوبر 2003.

أضاف أنه وصل إلى المرحلة النهائية يوم 18 ديسمبر 2003، وظهر في أولى حلقات برنامجه على نجوم إف إم يوم 18 يناير 2004.

أكد أكرم حسني أنه شعر أن رقم 18 مرتبط بالأمور الهامة في حياته، وحرص على سؤال المتخصصين في علم الأرقام الذين أكدوا له أن الرقم رمز للبدايات الهامة.

تابع أن عام 2018 شهد كذلك تقديمه مسلسل “الوصية” وفيلم “البدلة” إلى جانب إعلان “يا صيف يا صيف” وكلهم من الأعمال المقربة إلى قلبه.

شهد البث المباشر مشاركة عدد من أصدقاء أكرم حسني، مثل أحمد فهمي والإعلامي إبراهيم فايق والمخرج كريم العدل والموزع الموسيقي أحمد وحيد “كينج”، كما أتاح الفرصة لإثنين من متابعيه للظهور وتوجيه الأسئلة له.

يذكر أن أكرم حسني يواصل التحضيرات لمسلسل “مكتوب عليه” المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف إيهاب بليبل، إنتاج كريم أبو ذكري وإخراج خالد الحلفاوي.