شريف منير عن سبب انسحابه من عرض “ريش”: “اتخنقت وتعبت ومش عارف المخرج عايز يقول إيه”

ابو ظبي - احمد الجزار - شرح الفنان شريف منير الأسباب التي دفعته للقيام بالانسحاب من عرض فيلم “ريش”، بمهرجان الجونة السينمائي، وذلك في أول مداخلة له حول الفيلم، وذلك مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر.

وتتخلص تصريحات شريف في الاَتي:

– قبل أي حاجة محمد حفظي منتج الفيلم صديق عزيز وله علامات في السينما المصرية

– خرجت من الفيلم لإن صورة الفيلم كانت زيادة عن اللزوم، وبتخلي شكلنا مش حلو

– الأسرة في الفيلم عايشة في عذاب مش طبيعي، وأنا اتخنقت وتعبت من الفيلم

– حتى العشوائيات اللي كانت موجودة مكانتش بالمنظر ده

– بلدنا فيها مناظر وأشكال حلوة وحياة حلوة

– الناس اللي كانوا في العشوائيات عايشين في أماكن حلوة ونظيفة

– الصورة اللي كنا بنشوفها من أيام فيلم “حين ميسرة” العين لازم تبعد عنها، إحنا دلوقتي5 في جمهورية جديدة وشكل جديد

– وأنا خارج من الفيلم حفظي قابلني وقلت له الفيلم مش عاجبني فنيا، ومكملتش مشاهدة الفيلم

– الفيلم بيفكرني بـ “بداية ونهاية” للأستاذ صلاح أبو سيف، بس مكانش بالأذى الفظيع اللي شفته

– حفظي قال أنا عارف إن الفيلم يخنق ومتعب

– معرفش الناس اللي إدوا الفيلم جايزة عاجبهم في إيه، يمكن أنا مبفهمش في الفن

– “الكيت كات” مكانش كده، ياريت الناس تشوف الفيلم وتقول رأيها، وإنت إعلامي ليك كلمتك يا ريت تشوف الفيلم

– وأنا راجع من الجونة كمية صحافة ومحطات كلمتني كإن الدنيا اتقلبت، وأنا لوحدي اللي خرجت

– المهرجان متفوق في عرض الأفلام جدا، وعدد الأفلام العربية والمصرية كويس جدا

– أنا ضد منع الفيلم تجاريا

– غيرتي على مصر هي اللي بتحركني

– الفن بينقل الواقع مجمل، الفيلم إداني إحساس إنه تسجيلي روائي قصير

– عايز أعرف المخرج عايز يقول إيه.. مش لاقي حدوتة في الفيلم

– النقاد في مهرجان كان فهموا إيه؟ هو عشان كلمة كان موجودة في الموضوع لازم نسكت

– كل المبادرات اللي بتحصل حياة كريمة، والأسمرات، وتكافل وكرامة، عشان نضرب ونحارب الفقر، لسه حنطلع أفلام تبين الفقر

– مش عايز حفظي يزعل مني

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