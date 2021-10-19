بشرى تخطف الأنظار من مهرجان الجونة

شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصورة جديدة لها من مهرجان الجونة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بشري بأطلالة جذابة مميزة بفستان اسود مجسم ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

يذكر ان عادت الممثلة والمنتجة بشرى إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد رحلة عمل إلى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في محاولة منها وإدارة مهرجان الجونة السينمائي لإكتساب خبرات المهرجان الإيطالي العريق في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وحضرت بشرى مع انتشال التميمي مدير المهرجان المصرى عدد كبير من العروض والنقاشات حول مستقبل دورة الجونة المقبلة، كما حصلوا على عدة عروض لأفلام تقدم للمرة الاولى بالشرق الأوسط