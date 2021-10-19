كريم محمود عبدالعزيز ينشر صوره له بمهرجان الجونة

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة من مهرجان الجونة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
و تألق كريم محمود عبد العزيز بأطلالة مميزة بالبدلة ، مما حازت علي اعجاب متابعية.
و كان قد كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز عن الطريقة التي تعامل فيها مع من يتجاوزوا على السوشيال ميديا.
وأوضح كريم محمود عبدالعزيز أن مهرجان الجونة أصبح من أكبر المهرجانات الدولية بالوطن العربي، معلقًا: «حاجة تشرف ومتحمس لمشاهدة كل الأفلام المصرية».
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