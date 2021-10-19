انجي على بصحبة ابنتها علي ريد كاربت بمهرجان الجونة

نشرت المذيعة انجي على صورة برفقة ابنتها علي ريد كاربت مهرجان الجونة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. وظهرت انجي على مرتدية بدلة باللون الأبيض، مع حذاء وشنطة باللون الفضي، بينما ارتدت ابنتها فستان قصير أوف شولدر باللون الابيض. وعلقت انجى على علي الصورة كاتبة: “الليلة كانت خاصة بسببك انت”.

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