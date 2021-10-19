نوال الزغبي تثير إعجاب متابعيها عبر انستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صور جديدة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وظهرت نوال الزغبي في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستان كات باللون الأخضر الفاتح، تاركة شعرها الطويل منسدلًا على أكتافها، مع ميك أب بالألوان الترابية.
وعلقت نوال الزغبي علي الصور، كاتبة: “صباح الخير”.
وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ نوال الزغبي، كالاتي:
“تخبلين - عشقي الأول والأخير - جمالك - ملاك”.
وكانت قد ظهرت نوال الزغبي من كواليس أحدث كليباتها، وتألقت ونالت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.
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