شيرين رضا تستعرض إطلالتها بفيديو جديد

حرصت الفنانة شيرين رضا ،على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بفيديو جديد خلال مشاركتها في حفل مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الخامسة.
وظهرت الفنانة شيرين رضا، باطلالة انيقة ومميزة وجريئة خطفت بها الانظار مرتديةً فستانا قصير باللون الاسود وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وانيقة.
ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء ذات الكعب العالى باللون الاسود وهو ما تناسب مع اطلالتها.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون الاحمر وهوما تناسب مع اطلالتها الانيق.
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