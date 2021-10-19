هند صبرى تستأنف تصوير كيرة والجن

تستعد الفنانة هند صبرى، لاستئناف تصوير دورها ضمن أحداث فيلم كيرة والجن ، والذى استغرق تصويره حتى الآن ما يقرب من 3 أعوام .

ومن المقرر ، ان يقوم بإخراج العمل مروان حامد وتأليف أحمد مراد ، واللذان قد تعاونا مع هند صبرى من خلال فيلم الفيل الأزرق 2 .

فيلم الكيرة والجن ، من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبرى ، ويرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبد القادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة هند صبرى عرض حلقات مسلسلها الجديد البحث عن علا عبر منصة نتفلكس العالمية ، حيث من المقرر ان تتعاون فى المسلسل مع المخرج هادى الباجورى .