محمد رمضان من داخل طائرته الخاصة : في البداية كنت بسافر بقطر...

نشر محمد رمضان صور جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام من داخل طائرته الخاصة. و علق محمد رمضان علي الصور قائلا:" في البداية كنت بسافر بقطر درجة تالتة إسكندرية علشان اعرض مسرحيتي وكنت انا واصحابي نشرب حاجة ساقعة في القطر ونحكي ونضحك ومبسوطين .. والله لو خيرتوني بين راحة بال زمان ودلوقتي أكيد هختار #دلوقتي بضحك اكتر ومرتاح اكتر الحمد لله "

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