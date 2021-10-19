”سعد هنداوي” رئيسآ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، قرارا بتولي المخرج "سعد هنداوي" رئاسة الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة. جاء ذلك بناء على ترشيح السيناريست "زينب عزيز " رئيس المركز القومي للسينما للدكتورة إيناس عبد الدايم لتولي سعد هنداوي هذا المنصب. من جانبها ، توجهت زينب عزيز ، بوافر الشكر والامتنان للناقد السينمائي "عصام زكريا" لما حققه من إنجازات طوال فترة رئاسته السابقة للمهرجان.

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