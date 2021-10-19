محمد دياب يعلق على هجوم شريف منير على “ريش”: “إلقاء اتهامات بنوعية إساءة سمعة مصر مصيبة”

ابو ظبي - احمد الجزار - عبر المخرج محمد دياب عن رأيه في تصريحات الفنان شريف منير حول فيلم “ريش” الذي اتهمه بالإساءة لسمعة مصر، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

قال دياب “كلام الأستاذ شريف منير أن الجوايز اللي خدها فيلم ريش هي مؤامرة من الغرب علي مصر كلام خطير جداً خاصه انه من فنان كبير”.

تابع قائلًا “تكلم من خبرتي كشخص عضو لجنه تحكيم في مهرجان كان، و عضو في اكاديميه الاوسكار: قولاً واحداً مفيش انسان لا بالتلميح و لا بالتصريح عمره ما بيحاول يأثر علي اختيارات لجان التحكيم و اللي اعضاءها بيتكونوا من فنانين مميزين من انحاء العالم. إدارة اي مهرجان دورها بينتهي باختيار الأفلام المشاركة و نقطة. و يسأل في ذلك الفنانين اللي كانوا أعضاء لجان التحكيم في المهرجانات الثلاثه الكبري زي هند صبري و نيللي كريم و محمد حفظي.”

وأضاف “طب ليه الافلام اللي بتروح مهرجانات بتبقي عن الفقرا أو عن المشاكل؟ الافلام المستقلة في العالم كله هي الأفلام اللي خارج منظومة الانتاج التجارية، يعني الافلام اللي مش لاقيه انتاج و دي بتبقي دايماً الافلام اللي عن المهمشين او الناس اللي ملهاش صوت، و بما انها افلام مش متوقع منها تجيب فلوس فبيبقي عند صناع العمل الجراءه انهم يعملوا اختيارات فنيه جريئه و ده بيخليها مغريه للمهرجانات اللي بتدور علي سينما جديده و مختلفه.”

تابع محمد دياب حديثه قائلًا “سنة 2019 الفيلم اللي كسب البالم دور هو (شوب ليفترز ) الياباني ، و سنه 2020 اللي كسب نفس الجايزة هو (باراسيت) الكوري و بعدها اكتسح الاوسكار.. الفيلمين عن العشوائيات في دول عالم أول و بلادهم احتفت بالفيلمين و بصانعيهم بالرغم من أن العشوائيات نسبتها في الدولتين لا تذكر.”

وعن رأيه في فيلم ريش قال “المميز في فيلم ريش مش الفقر على الإطلاق بل أسلوب مخرجه الجرئ و طريقة سرده المختلفة، و سواء عجبك الفيلم أو لأ لازم نشيد بإن الفيلم ده فيلم بصوت و طعم مختلف فنياً مش موجود في السينما المصرية. الفقر و المشاكل لا يمكن يدخلوك مهرجان كبير لو مفيش جوده صنع أو تجربة سينمائية رائدة، فيلم ريش فيه تجريد للمكان و الزمان، و الفقر فيه خلفية للقصه لدرجة أن المكان مش شبه مصر و لا أي مكان في العالم”.

كما تابع قائلًا “و لو الفنانين نفسهم هم اللي بقوا بيرددوا الاتهامات اللي من نوعيه تشويه مصر فدي مصيبه، لأن الكلام ده فيه مزايده علي الرقابة و علي منتجي الفيلم و علي المهرجانات اللي بتختار الافلام و هيخلي أي فيلم عن المهمشين متهم بالتزلف و بيصعب انه ينتج أو يُجاز”

وأضاف “و للأسف الكلام ده بيخلي الرأي الشعبي يبقي دايماً حاطط أفلام المهرجانات في وضع المتهم: اكيد اختاروا الفيلم عشان سبب غير مستواه الفني. كلام فيه انسحاق و هزيمة و كأننا معندناش القدرة نعمل حاجه كويسة”.

وعن شريف منير قال “بمنطق استاذ شريف كان هينسحب من عرض الفيلم العظيم الكيت كات اللي كان بطله و قدم فيه دور عظيم و كنا اتحرمنا من أعظم فيلم مصري.”

اختتم دياب حديثه مشيدًا بالمخرج عمر الزهيري حيث قال “عمر الزهيري مخرج مصري واعد و يستحق مننا كلنا التحية و التشجيع، و فيلم ريش مدحه وذمه لازم يكون في داخل الاطار الفني فقط.”

يذكر أن فيلم “ريش” أثار جدلًا واسعًا عقب عرضه أول أمس في مهرجان الجونة السينمائي وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للفيلم.

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