ناردين فرج تكشف سبب تجاهلها لـ ريدوان وبلعياشي في حفل افتتاح مهرجان الجونة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت مقدمة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي سبب تجاهلها تقديم النجمين المغربيين ريدوان ونعمان بلعياشي في حفل الافتتاح والاكتفاء بالإعلان عن اسم محمد رمضان لتقديم أغنية الافتتاح.

وقالت ناردين في بيان لها بأنها لم تكن تعرف أي تفاصيل عن الأغنية ولم تكن مكلفة في الأساس بتقديم النجمين، وكان من المفترض أن يتم تقديم نجوم الأغنية من قبل سميح ساويرس ويسرا ولكنهما لم يفعلا ذلك.

وقالت في بيانها: ” النجوم المشاركين للفنان محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة الخميس الماضي وهما النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي يهمني توضيح ما يلي:

– لم أبلغ بأي صورة أن هناك فنانين مشاركين لمحمد رمضان في الأغنية.

– لم يطلب منى المنظمون حضور بروفات الأغنية لأنه حسب الجدول لم تكن مهمتي من الأساس تقديم الأغنية على خشبة المسرح وهو ما يفسر عدم معرفتي باسم الاغنية والنجوم المشاركين فيها.

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– ما كان مقرر و متفق عليه هو دعوة المهندس سميح ساويرس والفنانة يسرا إلى المسرح مجددا لتقديم محمد رمضان لكنهما لم يكونا على علم بذلك فتدخلت لانهاء الارتباك لتقديمه دون أن يخبرني أحد مسبقا بأي تفاصيل عن الأغنية و أن بصحبته نجوم آخرين.

– تواصلت بشكل شخصي مع النجم ريد وان وأكد اقتناعه بعدم مسئوليتي عن الموقف وتقديره لتواصلي من أجل إزالة أي سوء تفاهم.

– غني عن البيان أنني أحترم كل النجوم ولا يمكن تصور مسئوليتي عن تجاهل أي فنان، وأعرب عن تقديري واحترامي للنجمين المغربيين والشعب المغربي الشقيق وكل الشعوب العربية.

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