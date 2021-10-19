إدارة مهرجان الجونة تقدم اعتذارا رسميًا للشعب المغربي بسبب “ريد وان ” و”بلعياشي”

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي باعتذارًا رسميًا للشعب المغربي الشقيق بعد الغضب الذي اجتاح السوشيال ميديا لتجاهل تقديم المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي في حفل الافتتاح إلى جابن محمد رمضان.

وكتب المهرجان في اعتذاره: “تتقدم إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، باعتذار رسمي للشعب المغربي الشقيق عن عدم تقديم النجم العالمي من أصل مغربي “ريد وان” والملحن المغربي “نعمان بلعياشي” خلال حفل الافتتاح، وتود التوضيح أن ما حدث هو خطأ غير مقصود في الإعداد للحفل وتعرب عن أسفها لوقوعه ونتمنى عدم تكراره.

وتؤكد إدارة المهرجان الجونة السينمائي، احترامها الكامل لمشاركة الفنانين باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، وتقديرها للإنتاج الفني لهؤلاء المطربين، وتتوجه بجزيل الشكر لكلا من الفنان “ريد وان” والملحن “نعمان بلعياشي” على الأداء المتميز الذي تم تقديمه خلال حفل الافتتاح. كما تؤكد إدارة المهرجان اعتزازها بالمشاركات المغربية في مهرجان الجونة بكافة دوراته سواء من الأفلام المغربية المشاركة أو صناع الأفلام أو كافة الحضور المشاركين.

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