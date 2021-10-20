في أول تعليق له بعد تعرضه لحادث مروع.. وائل كافوري: “انكتبلي عمر جديد”

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص الفنان وائل كفوري على طمأنة الجمهور عليه بعد تعرضه لحادث سير مروع منذ أيام قليلة، حيث نشر «استوري» له عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» وجه فيها رسالة لجمهوره ولمحبيه، وأيضا وجه رسالة خاصة لأصدقائه الفنانين والملحنين والشعراء.

وقال الفنان وائل كفوري، «من القلب ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد، كلمة شكر وحب ووفا لكل الزملا الفنانين ولكل الملحنين والشعراء ولكل من بالوسط الفني والإعلامي وللسياسيين والفانز والأصدقاء ولكل محب عتل همي».

وتابع كفورى قائلا: «غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن عليا صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن، أنا منيح بفضل صلواتكن، كل كلمة قلتوها عنيتلي ودقت بالقلب، بشكركن فردا فردا وبعتذر ما قدرت اتواصل معكن أو رد عاتصالاتكن».

وأضاف: «بس إن شاء الله قريبا منتواصل أول ما صير أحسن ومنتلاقي وبرجع بشوف وجهكن بخير، الله يبعد الشر عن كل واحد فيكن ومايصيبكن ولا مكروه والشكر الأكبر لربي اللي رد عني وعطاني أيام جديدة أقدر من خلالها التقي فيكن بحبكن قد الدنى».

يذكر أن الفنان وائل كفوري، كان قد تعرض لحادث سير في مدينة جبيل أثناء تواجده بالسيارة وتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، وتم كشف إصابته بكدمات وأجرى كثير من التحاليل والفحوصات الطبية لاكتشاف مدى إصابته بنزيف داخلي ولكنه اطمأن أنه مصاب بكدمات فقط وبالفعل خرج من المستشفى.

اقرأ أيضا

تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كافوري بعد تعرضه لحادث مروع ودخوله المستشفى

أول تعليق من طليقة وائل كافوري بعد تعرضه لحادث سير مروع ودخوله المستشفى

فيديو يكشف تفاصيل حادث وائل كافوري وحقيقة وجود شبهة جنائية فيما حدث