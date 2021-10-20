الجمهور يشيد بفيلم “أميرة” بعد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - حظى فيلم أميرة للمخرج محمد دياب، بإشادات واسعة من جمهور مهرجان الجونة، بعد عرضه مساء أمس في أول عرض له بالشرق الأوسط.

ويعرض المهرجان الفيلم ضمن المسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وقد عرض الفيلم لأول مرة عالميًا بمهرجان فينيسيا السينمائي.

ونجح الفيلم في أن يلفت أنظار الحضور لقوة الأداء التمثيلي للأبطال كذلك السيناريو الذي حمل الكثير من المشاعر الإنسانية.

ويحكي الفيلم قصة أسير فلسطيني، يرغب في إنجاب طفل رغم وضعه في السجون فيضطر إلى تهريب السائل المنوي لزوجته لإجراء عملية تلقيح، ولكن خلال إجراء العملية يكتشف الأطباء أنه عقيم ولا يجوز له الإنجاب رغم أن لديه ابنة في سن المراهقة جاءت جراء عملية تلقيح سابقة.

وتتعقد الأمور ويسعى الجميع لحل لغز أبو الفتاة، ويعتمد السيناريو على فرض الشكوك بين المحيطين لوردة (صبا مبارك) ويسعى المشاهدين لحل هذا اللغز.

ونال أكثر من مشهد إعجاب المشاهدين وصفقوا له.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور العرض الأول للفيلم، وكن من بين الحضور أروى جودة وآدم الشرقاوي وتارا عماد ومحمد فراج وزوجته بسنت شوقي وهنا شيحة وطارق الابياري وندا أكرم وخالد أنور وبشرى ونسرين طافش، وصناع الفيلم المخرج محمد دياب والبطلة صبا مبارك وباقي الأبطال.

فيلم “أميرة” من إنتاج مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية.