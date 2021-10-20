أحمد فهمي وهنا الزاهد يتألقان بصورة رومانسية في أحدث ظهور لهما

شارك الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
و ظهر أحمد فهمي بصحبة زوجته الفنانة هنا الزاهد بصورة رومانسية مما أثار اعجاب متابعيه.
قال الفنان أحمد فهمي، إنه لم يكن لديه أي حساب على مواقع تواصل إجتماعي على السوشيال ميديا، مؤكدا أنه عندما قام بعمل صفحة “فيسبوك” منذ 3 سنوات سببت له مشاكل كبيرة وخناقات.
وأضاف أحمد فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، “أنا بالنسبالى الوضع من غير فيسبوك أريح بكتير لأن كل حاجة مش حقيقة على هذا الموقع”.
ومازح الفنان أحمد فهمي الإعلامي شريف عامر، وقال: "أنا معاك يا شريف على تويتر عشان انت مثقف وانت واحشني جدا وعايزز اشوفك قريب".
ليرد الإعلامي شريف عامر: “نحدد مواعيد نتقابل فيها في الشغل وبرة الشغل وهعزمك انت وهنا في الأستديو وبرة الأستديو”.
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