كارول سماحة تظهر بإطلالة ساحرة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت كارول سماحة، في الصورة بإطلالة ساحرة بفستان باللون الأصفر ، مما أثار إعجاب متابعيها. وعلقت الفنانة كارول سماحة، على الصورة قائلة: "بعد أغنيتي "شكرا" اللي نزلت بشهر فبراير الماضي، انا متشوقة ومحمسة أكتر منكن لتسمعوا أغنيتي الجديدة ⁧‫#يا_شباب_يا_بنات⁩ باليومين اللي جايين، ‏بوعدكن الأغنية تكون على قد شوق الإنتظار????????".

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